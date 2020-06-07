Ömer Bayram’dan Van Dijk anısı

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Virgil van Dijk’ın Hollanda’dan çocukluk arkadaşı olan Ömer Bayram, “Hep bizim eve gelirdi. Annem kuru fasulye pilav yapardı, patates kızartması yapardı, beraber yerdik. Ona yaradı, bize de yaradı tabii çok şükür. 14-15 yaşlarında hemen hemen aynı boydaydık. Virgil’in boyu sonraki birkaç senede uzadı” ifadelerini kullandı.