Galatasaray'ın sahasında oynadığı MKE Ankaragücü maçına kaptan olarak çıkan Ömer Bayram, maç sonunda yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram, "Kaptanlığı bugün bana layık gören hocama teşekkür etmek istiyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Geçen sene de orta sahada birçok maç oynadım. Bu sene Taylan ve Etebo ile beraber kontrolü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum"

"Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bunu sahaya yansıtmak istiyorum. Kaptanlık sembol ama saha içi ve saha dışı her zaman güzel bir ortam yaratmak istiyorum"