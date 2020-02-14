Ömer Bayram tüm rakiplerini geçti! En çok asist..

Galatasaray'ın bu sezon göze en çok çarpan oyuncularının başında Ömer Bayram geliyor. Son olarak Aytemiz Alanyaspor kupa maçında da asist yapan Ömer Bayram böylece 29 resmi maça çıkıp 11 asist yapmış oldu. 1991 doğumlu Ömer Bayram, 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarında görev alan oyuncular içinde resmi maçlarda en çok asist yapan oyuncu oldu.

Bu sezon resmi maçlarda en çok asist yapan oyuncular

11 asist - Ömer Bayram (8 lig, 2 kupa, 1 Şamp. Ligi)

10 asist - Caner Erkin (9 lig, 1 kupa)

10 asist - Edin Visca (9 lig, 1 Avr. Ligi)

8 asist - Anthony Nwakaeme (6 lig, 1 kupa, 1 Avr. Ligi)





Market değeri 1.7 milyon Euro, katkısı çok büyük

Ömer Bayram bu sezon 27 resmi maçta oynayıp Galatasaray'da en çok görev yapan yerli oyuncu olurken aynı zamanda 1 gol atıp 11 asist yaptı. Transfermarkt sitesinde market değeri 1.7 milyon Euro olan ve yıllık net maaşı 400.000 Euro olan Ömer Bayram, Süper Lig'de birçok ünlü ve pahalı oyuncuyu geride bıraktı.

Tüm rakiplerini geride bıraktı

Yıllık net maaşı 3.350.000 euro olan Belhanda bu sezon sadece iki asist yaparken yine yüksek maaş alan 2 milyon euro üzerinde kazancı bulunan Ljajic 7 asist, yıllık 2.500.000 euro kazanan Max Kruse 6 asist, Trabzonspor'dan bu sezon 3.200.000 euro kazanan Sosa 7 asist yapabildi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru











