Ömer Bayram: Son dakikalarda o golü yememeliydik

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında sahasında ağırladığı Club Brugge karşısında 11. dakikada Adem Büyük’ün golüyle öne geçmesine rağmen 90+2’de Diatta’nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi yolunda ağır bir yara aldı.

Maçın ardından Galatasaray'da sahanın iyilerinden biri olan Ömer Bayram, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Ömer Bayram'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz gibi başladık aslında maça. Hırslı, gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtarak başlamak istedik. Yine de sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. Daha fazlasını hak ettik, hem kendimiz, hem taraftarımız için."

"Son dakikalarda, bu maçta böyle bir gol yememeliydik. Bir şekilde bu maçı bitirmeliydik. Yerde zaman geçirme olur, topu tutma olur. Maçın sonunu getirmeliydik. Lig ve kupa var önümüzde."

"Bizim için çok önemli bir 3 puan olacaktı. Risk almamak için geriye kaçtık belki son dakikalarda ama yine de golü yememeliydik. Çok üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Bunu hak etmedik. 3 gün sonra yine maçımız var, devam etmeliyiz."