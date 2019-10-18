Ömer Bayram: O faul bana yakışmadı

Ömer Bayram'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Sezon başı hocamız beni orta sahada denedi. Ben de elimden geleni yaptım. Performansım belki iyi de değildi. Orta sahada iyi başladım. Savaşçı ruhumu kaybetmedim, bunun da meyvelerini topluyorum galiba... Cezalı duruma düştüğüm için üzgünüm. Bana da yakışmadı o faul. 3 puan bizim için çok önemliydi. Maç maç bakmaya çalışıyoruz.