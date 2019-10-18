Ömer Bayram: O faul bana yakışmadı
Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla takdir toplayan Ömer Bayram, 3-2 kazanılan Sivasspor mücadelesini değerlendirdi. Beşiktaş maçı için cezalı duruma düştüğü için çok üzgün olduğunu belirten Ömer, "O faul bana yakışmadı" şeklinde konuştu.
Ömer Bayram'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Sezon başı hocamız beni orta sahada denedi. Ben de elimden geleni yaptım. Performansım belki iyi de değildi. Orta sahada iyi başladım. Savaşçı ruhumu kaybetmedim, bunun da meyvelerini topluyorum galiba... Cezalı duruma düştüğüm için üzgünüm. Bana da yakışmadı o faul. 3 puan bizim için çok önemliydi. Maç maç bakmaya çalışıyoruz.