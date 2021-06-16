Galatasaray ’da güzel günler geçirdiğini belirten Ömer Bayram, “Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray’da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’ndaki rakipleri PSV Eindhoven’ı değerlendiren Ömer Bayram, “Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda’da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda’da Galatasaray’ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum.” şeklinde konuştu.



