Ömer Bayram: Galatasaray’ın gerçek kimliğini sahaya yansıtmalıyız!

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Pes etmeyeceklerini belirten Ömer, “Tabii biz de her şeyin farkındayız. Sonuçta takım arkadaşlarımızla, hocamızla beraber biz bunu başaracağız. Biz hala inanıyoruz; çünkü Galatasaray bundan önce de son haftalarda ne yapabileceğini gösterdi. İnanmak çok önemli. Biz pes etmiyoruz. Zor bir maçtı. Maça iyi başladık. Keşke ilk golü bulsaydık. Aslında fırsat da yakaladık. O zaman maç farklı olabilirdi. Sonra gidişat da zaten kırmızı karttan sonra zorlaştı bizim için. Matematiksel olarak şansımız var. Her şey bizim elimizde. Çok daha fazla çalışıp tekrar Galatasaray’ın gerçek kimliğini sahaya yansıtmalıyız.” dedi.

'Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz'

Ömer Bayram, son haftaları kaygısız geçmek istediklerini belirterek, “Bundan önceki haftalarda da istemediğimiz sonuçlar aldık. Biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. İlk golü atamadığımız için belki orada bir gerginlik yaşadık. Çok daha fazla çalışıp son haftaları kayıpsız geçirip yolun sonunda bakacağız nasıl olacak.” şeklinde konuştu.

'Herkes her şeyin farkında'

Saha içinde oyuncular olarak sürekli konuştuklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, “Takımda çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Herkes her şeyin farkında. Sahada her şey bizim elimizde. Hocamız ne derse yapmaya çalışıyoruz. Sahada savaşan oyuncular biziz. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçirmek istiyoruz.” dedi.

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