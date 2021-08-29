Ömer Bayram maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu. Ömer Bayram, "Yoğun bir maç programı vardı. Yeni bir takım olduk. Genç arkadaşlarımız takımımıza katıldı. Kazanma ruhunu yakalamak bizim için önemliydi. Lige de iyi başladık. Umarım Kasımpaşa maçını da kazanırız. Kazanmak alışkanlık olmalı bizim için."

'Fatih hocama teşekkür ederim'

"Fatih hocama sözlerinden dolayı teşekkür ederim. Hocam bunu zaten her zaman bana dile getiriyordu. Önemli olan benim Galatasaray 'a katkım. Galatasaray'da eleştiri her zaman olur, beklentiler çok yüksek. Başarıda payım olduysa ne mutlu bana."

'Oynamadığım mevki yok'

"Yeri geldi sol bek oynadım, sol iç oynadım, sol açık oynadım. Oynamadığım mevki yok herhalde Galatasaray'da. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu da bizim görevimiz. İstatistiklere bakacak olursak, asistlerim ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.