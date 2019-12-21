Ömer Bayram: Futbolun kuralı, atamazsan atarlar

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Ömer Bayram, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deplasmanda doğru oynamalarına rağmen skora gidemediklerini ifade eden Ömer, "Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı, atamazsan atarlar." dedi.

Şimdiden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Ömer, "Elimden geleni yapıyorum ve hocam da bana sağolsun forma veriyor. Devre arasına 6 puanla girmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi haftaya Antalyaspor ile oynayacağımız maçı kazanmak için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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