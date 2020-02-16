Ömer Bayram: Çok iyi hissediyorum

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, 42 puana yükseldi ve 3. sıraya yerleşti.

Müthiş bir sezon geçiren ve 8 asisti olan Ömer Bayram, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, “Son haftalarda istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik. Belki biraz zorlandık ama kazandık” dedi.

Sol bekte karşılaşmaya başlamasıyla ilgili de konuşan Ömer, “Sol açık, orta saha ve bekte oynadım. Ben kendimi genel anlamda çok iyi hissediyorum. Umarım 3 bölgede de farklı ve iyi bir Ömer göstermeye devam ederim” ifadelerini kullandı.