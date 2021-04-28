Ömer Bayram: Bu maçların telafisi yok!

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Ömer Bayram, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Son ana kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Ömer, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir maç olacağını biliyorduk. Antalya maçındaki gibi oynadık. Baskılı oynamaya çalıştık. Oyunun büyük bölümünde top bizdeydi. Rakip sahada oynamaya çalıştık. İlk devre atakları sonuçlandırmak ve hızlı gol bulmak istedik. Olmadı; ama iyi yönü de son dakikaya kadar konsantremizi bozmamamız oldu. İyi oynadık. Çok istedik ve sonuçta klasik bir Emre Akbaba golü geldi. Çok mutluyum. Önümüzde dört tane final maçı var. Sonuna kadar devam edeceğiz. İkinci devreyi son 45 dakika olarak görüyoruz. Artık son maçları oynayacağız. Bu maçların telafisi yok. Son 45 dakika varımızı yoğumuzu verdik. Emre Akbaba da bizi golüyle ödüllendirdi. Onun adına çok sevindim.”







