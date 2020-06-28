Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, “Biz pes etmeyeceğiz. Her maç bizim için bir final.” ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram’ın açıklamaları şöyle:

“Oynayan, oynamayan herkes bugün elinden geleni yaptı. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Çok beklenmedik bir anda gol yedik. O gole rağmen yine direncimizi gösterdik. Zor bir karşılaşmaydı, elimizden geleni yaptık. Üzgünüz. Biz pes etmeyeceğiz. Her maç bizim için bir final. Önümüzdeki bütün karşılaşmaları kazanıp, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Elimizde başka bir fırsat yok şuan. Sonuna kadar inanıp, devam edeceğiz.”