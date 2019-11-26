Ömer Bayram: Asla pes etmedim

Sezon başında adı gönderilecek oyuncular arasında yer alan, ancak son haftalarda takımın vazgeçilmezi haline gelen Ömer Bayram, “Geçen sene büyük takıma transferden sonra sarsıntılı bir dönem geçirdim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Sezon başı kampında gönderileceğim yönünde bir gündem vardı ama böyle bir şey düşünmedim. Konsantre oldum. Hazırlık maçları iyi geçti, hocam bana orta sahada şans verdi. Elimden geleni yaptım ve bunu iyi kullandım. Takım için elimden geleni verdim ve bunu her zaman yapacağıma inanıyorum” dedi. Eksiklerin çok fazla olmasına da değinen Ömer, şunları kaydetti:

‘Herkes öneminin farkında’

“Eksiklerimiz var, doğru ama Galatasaray’da tüm oyuncular idmanlarda elinden geleni yapıyor. Maçın önemini herkes biliyor. Tamam mı devam mı maçı olduğunun herkes farkında. Biz yüzde yüzümüzü verip Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her ne kadar Galatasaray Avrupa’da gol atamadı diye yazılıp çiziliyor ama biz kendimize güveniyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alıp Avrupa Ligi’nde yola devam etmek istiyoruz.”