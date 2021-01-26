Medipol Başakşehir, Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-Lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da Yeşil-Beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes’in ardından üçüncü transferini Ömer Ali’yle yapmış olacak. Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Büyük başarılar yaşadı

Futbola 2004 yılında Karabağ GB’de başlayan Ömer Ali, 2007’de kapısından içeri girdiği Konyaspor’da tam 14 yıl geçirdi. Birçok defa İstanbul takımlarının kapısından dönen 29 yaşındaki oyuncu Konyaspor’la 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde ter döktü.