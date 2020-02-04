Omega 3 bir yağ asidi çeşididir. Özellikle beslenme ile alınan ve vücut açısından oldukça değerli olan doymamış yağ asididir. İnsan sağlığı açısından büyük bir ihtiyaç olarak görülen yağ asitleri olarak bilinir. Vücudun kendisi diğer yağlarda olduğu gibi doğrudan omega 3 yağ asitlerini üretemez. Bu nedenle omega 3 yağ asitlerinin yiyeceklerden ve takviyelerle alınması gerekir.

Omega 3 Çeşitleri Nelerdir?

Omega-3 yağ asidi ailesine ait olan çeşitli yağ asidi türleri vardır. Özellikle Omega-3 yağ asidi ailesinden üç yağ asidi büyük öneme sahiptir. Bunlar;

1- Eikosapentaenoik Asit (EPA): EPA, 20 karbondan oluşan bir Omega-3 yağ asidi çeşididir. Bu omega 3 çeşidi en fazla yağlı balıklara, deniz ürünlerinde ve balık yağlarında bulunur. EPA adıyla bilinen yağ asidi insan vücudu için bazı temel fonksiyonlara sahiptir. EPA mental durumlar başta olmak üzere depresyona ve strese iyi gelmektedir.

2- Dokozahekzaenoik Asit (DHA): DHA, 22 karbondan oluşan bir omega 3 yağ asidi çeşididir. Diğer yağ asidi gibi yağlı balıklarda ve çeşitli deniz ürünlerinde bulunur. DHA'nın insan vücudu açısından en önemli işlevi ise hücre zarlarında ve beyin sinir hücrelerinde çeşitli hizmet vermektir. Hamilelik dönemlerinde DHA çok büyük önem taşır. Anne sütü ve sinir sisteminin gelişimi açısından DHA alınması çok önemlidir.

3- Alfa-Linolenik Asit (ALA): ALA, 18 karbondan bir omega 3 yağ asidi çeşididir. Özellikle çok yüksek yağ içeren bitkilerde bulunur. Bu bitkiler genellikle keten tohumu, chia tohumu ve ceviz olarak bilinir. ALA omega 3 çeşidi vücutta çok aktif şekilde bulunmaz. Çeşitli besinlerden alınan ALA Omega-3 çeşidi genellikle vücut için bir enerji olarak kullanılır.

Omega 3 Faydaları Nelerdir?

Omega-3 yağ asitlerinin vücut açısından ve inşa sağlığı için oldukça önemli yararları vardır. Bu yararlar şu şekildedir;

- Omega-3 asidi kan bulunan trigliserit seviyesini önemli ölçüde azaltmaktadır.

- Omega 3 yağ asidi kişileri kanser riskine karşı korur. Özellikle kadınlarda daha sık karşılaşılan meme kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

- Karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Eğer kişide bir karaciğer yağlanması varsa bu srunu büyük ölçüde azaltır.

- Omega 3 yağ asitleri otoimmün hastalıklarda görülen semptomları azaltmaktadır. Ağrı giderici özelliği vardır.

- Depresyon ve strese iyi gelir. Psikolojik rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.

- Gençlerde ve özellikle çocuklarda astımı önler.

- Hamilelik ile emzirme dönemlerinde alınan Omega 3 yağ asitleri bebeklerde gelişimi hızlandırır.

- Dikkat eksikliğine iyi gelir.

Omega 3 Yağ Asidinin Zararları Var Mıdır?

Omega 3 yağ asitleri genel anlamda sağlıklı bir vücut için çok önemlidir. Fakat yapılan bir araştırma sonucunda özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için fazla omega 3 yağ asidi önerilmez. Özellikle omega 3 yağ asitlerinin takviyelerle alınması zararlı olarak görülür. Çünkü kan sulandırıcı ilaçlarla alınan fazla omega 3 yağ asitleri beyin kanamalarına ve kişilerde kısmi felce sebebiyet verebilir. Genellikle omega 3 yağ asitlerinin doğal yollar ile alınması çok önemlidir. Dengeli şekilde alınan bu yağ asitleri doğru bir seviyede olduğu sürece kişilere yarar sağlamaktadır.

Omega 3 Yağ Asitleri Hangi Besinlerde Bulunur?

Omega 3 pek çok yiyecek içerisinde bulunan bir yağ asididir. Bu yiyecekleri tüketerek, dengeli bir Omega-3 takviyesi yapmak mümkündür. Omega-3 yağ asidinin bulunduğu besinler;

- Lahana,

- Avokado,

- Soya fasulyesi,

- Ispanak,

- Chia tohumu,

- Et ve süt ürünleri,

- kanola yağı ile deniz ürünleridir.

Omega 3 Yağ Asidi Hangi Hastalıklardan Korur?

İnsan vücudu için yeterli miktarda alınan omega 3 yağ asidi kişileri pek çok hastalıktan korur. Özellikle hem sinirsel hem de bünyesel etkileri olumluya çevirir. Omega 3 yağ asidinin önlediği hastalıklar ise şu şekildedir;

- Görme problemlerini ortadan kaldırır.

- Alzheimer hastalığına iyi gelir.

- Otizm ve diğer sinirsel sorunların ortaya çıkmasını önler.

- Yaşlılığa bağlı unutkanlık ve bunama hastalıklarını önler.

- Depresyon ile stresin yol açtığı durumları ortadan kaldırır.

- Bipolar bozukluk ile şizofreni hastalıklarından kişilerin korunmasını sağlar.

- DEHB ile Davranışsal sorunların etkilerini azaltır. Bu hastalıklardan da ilerleyen yaşlarda koruma sağlar.