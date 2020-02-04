Omega 3 Nedir? Nerelerde Var? En İyi Omega 3 İçeren Besinler

Omega-3, göz sağlığından, zihinsel gelişime, kalp rahatsızlıklarını önlemekten, kansere karşı koruyucu görev görme gibi çok sayıda faydaya sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalar, Omega-3'ün çocukluk çağında zeka gelişimini doğrudan etkilediğini ispatlamıştır. Bu yazıda, sizlere Omega-3'ün ne olduğu ve nerelerde bulunduğunu açıklamaya çalışacağız.

Omega-3 Nedir?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu ama üretim sağlayamadığı doymamış yağ asidine Omega-3 denir. Beynin %60 gibi oranı yağdan oluşur. Bu yağın 3'te 1'lik kısmı, Omega-3 yağ asitlerinden oluşur. Buna dayandırıldığında Omega-3 yağ asitlerinin önemli olduğu anlaşılabilir. Sağlıklı bir beden için alınması zorunlu olan Omega-3 olmadığı durumlarda, pek çok soruna yol açabilir. Omega-3 yağ asitlerinin vücutta eksik olması durumunda;

- Uyku problemleri

- Depresyon

- Unutkanlık, gibi hastalıklar söz konusu olur. Bunların yaşanmaması için sağlıklı bireyin Omega-3 alımını aksatmaması gerekir. Omega-3'ün en çok hangi ürünlerde olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Bu sayede, Omega-3 yağ asidi eksikliğini giderebiliriz.





Omega-3 Faydaları Neler?

Yapılan bilimsel araştırmalara göre Omega-3 yağının çok sayıda faydası olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel araştırmalar sonucunda Omega-3 faydaları şu şekildedir.

Göz Sağlığına İyi Gelir

Omega-3 yağ asidi olan DHA, gözün ve beynin önemli yapısal sistemlerinden birisidir. Yeterli DHA alınmadığı zaman, beyin sağlıklı gelişmez. Görmede aksamalar oluşmaya başlar.





Cildin Sağlıklı Kalmasına Yardım Eder

DHA, sadece göz ve beynin değil, cildinde önemli yapısıdır. Derideki hücre zarlarının sağlığı konusunda sorumludur. Sağlıklı hücre zarları, tenin yumuşak, pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlayabilir. Omega-3 cilde şu faydaları sağlar.

- Erkenden yaşlanmasını önler,

- Akne sorununun oluşmasına engel olur.

- Yağ dengesinin sağlanmasına yardım eder.

Hamilelikte Kullanımı Bebek Sağlığı İçin Önemlidir

Hamilelik esnasında, Omega-3 tüketimi, bebeğin her yandan faydalanmasına yardımcı olur.

- Sosyal zekada ilerleme ve daha iyi iletişim becerisi

- Yüksek zeka

- Gelişme sorunu yaşanmasının önüne geçer

- Dikkat bozukluğu ve otizm risklerini azalttığı, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Kalp Hastalıklarına İyi Gelir

İnme ve kalp krizi gibi risklerin azaltılmasına yardımcı olur. İnme veya kalp krizi dünyada ölüm oranlarının en fazla olduğu alanlardır.

Uyku Düzeni Sağlar

Uykunun düzene girmesinde yardımcı olur. Düzenli uyku ve beyinsel gelişim için Omega-3 tüketilmesi şarttır.





Omega-3 Nerelerde Bulunur?

Üç tane Omega-3 yağ asidi bulunur. Bunlar sırasıyla; EPA, DHA ve ALA şeklinde kısaltılmıştır. Bunlara göre hangisinin nerede daha fazla olduğuna bakalım.

ALA Omega-3 Yağ Asidinin Olduğu Ürünler

- Kanola yağlarında bulunur.

- Bitkisel yağların tümünde yer alır.

- Soya fasulyesinin içerisinde bol miktarda yer alır.

EPA ve DHA Omega-3 Yağının Bulunduğu Yiyecekler

- Uskumru balığı ve sardalye balığında bolca bulunur.

- Ton balığı, somon balığı ve ringa balığının içerisinde bol miktarda Omega-3 yağ asidir bulunur.

Omega-3 En Çok Hangi Besinlerde Bulunur?

Yukarı kısımda belirttiğimiz gibi Omega-3 yağının bulunma miktarı asit yağının çeşidine göre değişir. Örnekler şöyledir.

ALA Omega-3 Yağının En Fazla Bulunduğu Gıdalar

- Keten yağının içerisinde 50 gram oranında Omega-3 bulunur. (ALA)

- Keten tohumunun içerisinde 23 gram.

- Chia Tohumu 17,5 gram

- Cevizde 9 gram

- DHA ve EPA Omega-3 Yağı Bulunan Besinler

- Somon balığının içerisinde 2-2,5 gram Omega-3 yağ asidir bulunur.

- Uskumru balıkta 1,5-2,5 gram 0mega-3 yağ asidi vardır.

- Sardalya 1,5-2 gram.

- Hamsi 1,5-2 gram

- Alabalık 1 gram.

- Konserve satılan ton balığında 0.25 gram oranında bulunur.

Omega-3 Eksikliğinde Neler Olur?

Vücudun kendi başına üretemediği ama çok ihtiyaç duyduğu Omega-3 olmadığı durumlarda pek çok soruna yol açabiliyor. Bunları sıralamak gerekirse şöyle liste yapmak mümkündür.

- Kilo almanın yolunu açar. Obezitenin doğmasına ön ayak olur.

- Öğrenme güçlüklerinin yaşanmasına neden olur.

- Depresyonun ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

- Kalp ve göz hastalıkları ortaya çıkar.





Omega-3 Kilo Aldırır Mı?

Omega-3'ün doğru biçimde kullanılması, vücudun gelişiminin tamamlanmasına katkıda bulunur. Omega-3 beyin içerisinde tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Bu nedenler, kilo aldırmak yerine kilo verdirdiği rahatlıkla söylenebilir.