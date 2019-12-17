Omega 3 Hakkında

Omega 3 hücre zarının yapısını oluşturan fosfolipidlerin bileşeni şeklinde mühim bir göreve sahiptir. Bunun dışında enerji sağlayarak eikosanoid oluşturmak adına kullanılırlar. Omega 3, kalp ve damar, bağışıklık, solunum ve endokrin sisteminin görevleri için önemli bir role sahiptir.

Omega 3 Yararları

- Kaygı ve Depresyon;

Omega 3 kaygı ve depresyonu tedavi etmek ve önlemek için önemli rol oynar. Düzenli biçimde tüketen bireylerin depresyona minimum düzeyde yatkın olduğu bilinir. Bunun dışında omega 3 takviyesinin kullanılması kaygı ve depresyon bulgularını azaltabilir. EPA, depresyon ile mücadele eden en etkili çeşittir.

- Göz sağlığı;

Gözün retina tabakasının mühim bir bileşeni olan DHA, yeterli alınmadığında görme sorunlarına neden olabilir. Bunun dışında yeterli derecede omega 3 almak, körlüğe ve görme bozukluğu sorunlarının riskini azaltmak için birebirdir.

- Bebeklerin ve Çocukların Sağlığı İçin;

Bebeklerin ve çocukların DHA almaları çok önemlidir. Bu; sağlıklı göz ve beyin gelişiminin iyi olması için görev alır. Anne sütü mühim miktarlarda DHA içermektedir. Fakat anne sütünün alınamaması ya da yetersiz olduğu vaziyetlerde kullanılan mamaların içerisinde omega 3 takviyesi bulunmalıdır. Yerince omega 3 almak, hastalık riskini en aza indirger.

- Gebelik;

DHA, bebeklerin beyin gelişimi adına oldukça mühimdir. Gebelik esnasında yeteri kadar omega 3 almak, bebeğin sosyal, zeka ve iletişim konularında daha iyi olmasını sağlar. Davranışsal sorunlar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu, gelişimsel gecikme, otizm riskini de en az seviyeye indirger.

- Astım;

Astım, solum yolunun belirli vaziyetlerde hızlıca daralmasıyla oluşan ve oldukça tehlikeli olan bir akciğer hastalığı şeklinde tanımlanabilir. Genç bireylerde ve çocuklarda, Omega 3 tüketimi ile astım riskinin de azaldığı görülmüştür.

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Bu hastalığa sahip çocukların kanında bulunan omega 3 yağ asitleri, sağlıklı bireylere göre daha düşüktür. Omega 3 takviyeleri, çocuklar için bu hastalığa neden olan bulguları azaltabilir. Dürtüsellik, saldırganlık ve hiperaktive azalır; dikkat artar.

- Kalp Sağlığı;

Omega 3'ün özellikleri arasında; kalp ve damar sisteminin korunduğu yer alır. Kan basıncını düşürmeye yardım eden omega 3 kolesterolün iyi düzeyde olmasına destek olur. Trigliseritlerin azalmasına yardımcı olur. İnsülin direncini de azaltır.

- Adet Sancıları;

Hanımların önemli bir bölümünü etkileyen ve gündelik yaşamlarını güç hale getiren bu ağrıların şiddetini omega 3 alımı sayesinde azaltmak mümkün.

Omega 3'ün Bulunduğu Gıdalar

Omega 3; ALA, EPA ve DHA içeren gıdalar şeklinde ayrılmaktadır. Omega 3 zengini gıdalar aşağıdaki gibi olacaktır;

ALA bulunan gıdalar;

- Soya fasulyesi, lahana, semizotu, ıspanak, ceviz, avokado şeklinde sıralanabilir. Bunlar omega 3 olan gıdalar arasında bulunan bazı gıdalardır.

EPA ve DHA bulunan gıdalar:

- Somon, ringa, yılan, mersin balıkları, karides, ot ile beslenen hayvanlardan sağlanan süt ve et ürünleri gibi gıdalar sıralanabilir.



