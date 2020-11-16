G.Saraylı Omar Elabdellaoui’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dünkü Romanya maçı ertelenen Norveç’te futbol federasyonu (NFF) çarşamba günkü Avusturya maçı için çözüm arıyor. Norveç Milli Takımı, ülkedeki Covid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya’ya gidememişti. Oyuncuların Oslo’da karantinaya alınması sonrası UEFA dün TSi 22.45’te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal etti.

OYUNCULARLA KONUŞULDU

Avusturya maçı ile ilgili olarak NFF yönetimi acil bir milli takımın nasıl organize edilebileceğini tartışmak için bir araya geldi. UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta maçlarına 9’ar puanla zirvede giren Norveç, Romanya maçına çıkamadığı için 3-0 mağlup ilan edilse bile Avusturya ile oynayacağı son karşılaşmayı kazanması durumunda gruptan lider çıkabilir. İşte bu nedenle Avusturya’ya karşı acil bir milli takım kurmak için çalışmaları başlatan NFF birçok oyuncu ile temasa geçti bile.

KLAVENESS DE DOĞRULADI

Norveç Futbol Federasyonu’nun elit direktörü Lise Klaveness de toplantının sonunda bir acil durum milli takımı kurmaya çalışmalarını doğruladı. Nihai bugün verilmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Vitesse’li Tronstad NFF’den bir telefon aldığını, Covid 19 ve kulüp açısından durumunun sorulduğunu belirterek çağrılması halinde hazır olduğunu açıkladı. Sparta Prag’dan Vindheim, Elfsborg’un kalecisi Dyngeland’ın da NFF tarafından çağrıldığı öğrenildi. (Hürriyet)