Omar Elabdellaoui 5 Aralık 1991 yılında, Norveç'in bir beldesi olan Surnadal'da dünyaya geldi. Aslen Fas'lı olan futbolcu, Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'le futbol kariyerine başladı. Buradaki altyapı kariyerine devam eden futbolcu, kulübünde hiç forma giymemiştir. 2008 yılında oynadığı futbolla beğeni toplayan Omar, İngiltere Lig'i köklü ekiplerinden Manchester City takımına transfer oldu. İngiltere macerasının ardından birçok takımda boy gösteren Omar'ın yolu 2020'de Galatasaray'a düştü.

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırılmıştı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana gelmişti. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. O günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı haberi geldi. Sabah'ın haberine göre; Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.

Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında?

Omar Elabdellaoui 1991 tarihinde doğdu. Şu an 29 yaşında olan futbolcu, 5 Aralık 2021 yılında 30 yaşına girecek.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Omar Elabdellaoui Türkiye'de Galatasaray formasını giymektedir. Galatasaray'a ise Yunanistan'ın en güçlü takımı olarak gösterilen Olimpiakos kulübünden transfer olmuştur. Omar Elabdellaoui 2021 yılında Galatasaray formasını giymektedir. Futbolcu Galatasaray'la yaptığı sözleşme gereği, Ağustos 2023 yılına kadar Galatasaray formasını giyecektir.

Omar Elabdellaoui maaşı ne kadar?

Galatasaray'a 17 Ağustos 2020'de transfer olan Omar Elabdellaoui kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcu imzalamış olduğu 3 yıllık sözleşme için 4 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacaktır. Maaşına, maç başı ücret ve primler ile atılan gol başına alınan ücretler dahil edilmemiştir. Bonuslar hariç oyuncu yıllık ortalama 1 milyon 263 bin Euro ücret almaktadır.

Omar Elabdellaoui hangi takımlarda oynadı?

Omar Elabdellaoui futbola Norveç 3. Lig takımının altyapısında başlamıştır. 2008 yılında Manchester City kulübünün scoutlarının dikkatini çekmeyi başaran futbolcu, aynı sezon Manchester City altyapısına transfer oldu. 2008-2011 yılları arasında Manchester City altyapısında futbol oynayan Omar, 2011 yılında Stromsgodset'e transfer oldu.

2012'de Feyenord'a, 2013 yılında ise Bundesliga 2. liginde yer almış Eintracht Braunschweig takımına gitmiştir. 2014 yılında Yunanistan takımlarından Olimpiakos'a transfer oldu.

Manchester City takımının A takımında hiçbir dönem yer almayan Omar, Olimpiakos'ta 3 sezon geçirdikten sonra, 2017'de İngiliz takımı Hull Cit'ye transfer olmuştur. Kulübün küme düşmesinin ardından Olimpiakos'a tekrar geri dönmüştür. Olimpiakos'ta 2 yıl daha oynayan futbolcu, 2020 yılında bedelsiz olarak Galatasaray takımına transfer oldu.

Manchester City'de 2008-2013 yıllarında yer almış, forma giyememiştir.

2011 yılında Stromgodset'e kiralık verilen futbolcu, burada 10 maça çıkmış, gol atamammıştır.

2012 yılında Hollanda'nın Feyenord takımında yer almış, 5 maça çıkmış ancak gol atamamıştır.

2013-2014 yıllarında Almanya'nın Eintracht Braunschweig takımında 43 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır.

2014-2020 yıllarında Olimpiakos kulübünde yer almış, toplam 116 maça çıkıp 10 gol atmıştır.

Olimpiakos'ta forma giydiği 2017 yılında Hull City takımına kiralanmış, burada 8 maça çıkmıştır.

2020 yılından sonra Galatasaray'da oynamaya başlamıştır.

Omar Elabdellaoui Milli Takım Kariyeri

2006 yılında Norveç U-15 ile 2 maça, 2007 yılında U-16 milli takımında 11 maça çıktı. 2008 yılında Manchester City'e transfer olduktan sonra Norveç U-17 milli takımında ilk kez forma giydi. 2009-2010 yıllarında Norveç U-19, 2010-2013 yıllarında ise Norveç U-21 milli takımlarında yer almıştır. 2013 yılında ilk kez Norveç A milli takımına çağrılan Omar, ülkesi için toplam 46 maça çıkmayı başarmıştır.

Omar Elabdellaoui Hangi Mevkide Oynuyor?

Omar Elabdellaoui'nin ana mevkisi defans bölgesindeki sağ bek kısmıdır. Formasını giydiği takımlarda ağırlıklı olarak sağ bek oynayan futbolcu, zaman zaman orta sahanın sağ tarafında forma giymiştir. Galatasaray'da 3 numaralı formayı giyen Omar, oynadığı maçlarda sağ bekte görev almıştır.

Omar Elabdellaoui Kilosu ve Boyu

Galatasaray'ın sağ bekinde forma giyen Omar Elabdellaoui 1.79 santim boyunda ve 73 kilodadır.

Omar Elabdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar?

Transfermarkt verilerine göre Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin şu anki piyasa değeri 6 milyon Euro'dur. Bu değer Omar'ın aynı zamanda kariyerinin en yüksek değeridir. 2011 yılında piyasada değeri 50 bin Euro, sonrasında sırasıyla 500 bin Euro, 1 milyon Euro, 1,5 milyon Euro, 5 Milyon Euro ve 6 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Transfermarkt verilerine göre Omar Elabdellaoui'nin transferlerinden futbol kulüpleri toplamda 1 milyon 900 bin Euro kazanmıştır. Bu takımlar, Manchester City U-21 (500 bin Euro), Einchtracht Braunschweig (400 bin Euro), Olimpiakos (1 milyon Euro) olmuştur.