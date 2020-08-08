Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Olympiakos takımında forma giyen Omar Elabdellaoui ile her konuda anlaşmaya vardı. Omar Elabdellaoui'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. İsminin telaffuzu hayli zor olan Norveçli sağ bek ile ilgili birçok bilinmeyen var. Omar Elabdellaoui kimdir, kariyeri, hangi takımlarda oynadı, gibi soruların yanıtını bu içerikte bulabilirsiniz...

Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli?

Omar Elabdellaoui henüz 16 yaşında ülkesi Norveç takımlarından Skeid Oslo'da keşfedilmiş bir yetenek. İngiliz devi Manchester City'nin scoutlarının radarına giren 1.79 boyundaki oyuncunun, Avrupa macerası 2008-2009 sezonunda başlıyor. Manchester City'nin 18 yaşaltı takımında forma giymeye başladıktan sonra zaman zaman kiralık olarak Ada dışına çıkan Omar, ilk ciddi hamlesini Temmuz 2012'de yapıyor. Manchester City 21 yaşaltı takımında oynadığı dönemde Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanan Norveçli futbolcu, kariyerinin sonraki yıllarında da sık sık kiralama yöntemiyle başka kulüplerin formasını giyiyor.

Omar Elabdellaoui'nin oynadığı takımlar

Manchester City'nin A takımında aradığı şansı bulamadıktan sonra E. Braunschweig, Hull ve Olympiakos maceraları yaşayan Omar, Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarının tamamında şans bulmuş bir isim. Norveç A Milli Takımı'ndan düzenli olarak davet alan Omar Elabdellaoui, sağ bekteki pozisyonunun yanı sıra zaman zaman sağ önde de oynayabilen bir kanat oyuncusu.

Geride kalan sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta geçiren Omar, ağustos sonu itibariyle sözleşmesini tamamlayacak ve boşta kalacak. Geride kalan sezonda 21 resmi maçan çıkan sağ bek, takımına 1 gollük katkıda bulundu. 28 yaşında, 1.79 boyunca olan Omar Elabdellaoui, kariyerinin olgunluk çağını yaşıyor.

Aşağıdaki veriler transfermarkt'tan alınmıştır.



