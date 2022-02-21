Omar Elabdellaoui: 'Çok zor zamanlardan geçtim''

Süper Lig 'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe 'yi nefes kesen maçta 3-2 yenen Galatasaray 'da 422 gün sonra ilk 11 başlayan Omar Elabdellaoui galibiyeti değerlendirdi.

Omar; "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi 2. kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum."

"Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı."















