Omar Colley kimdir?

Fenerbahçe ara transfer döneminde yaz aylarındakine benzer bir taarruzda bulunacak mesajı veriyor. Başarıyı yaz transfer dönemi sonrası çalışmalarına devam eden Emre Belözoğlu, savunmadaki problemlerin kronikleşmemesi için yeni alternatifler üzerine çalışır durumda. Bu hamleler sonrası ismi gündeme gelen isimlerden biri de deneyimli savunmacı Omar Colley. Transfer çalışmaları bu aşamaya gelince Fenerbahçe taraftarı da Omar Colley kariyeri, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? sorularına yanıt arar oldu.

Omar Colley hangi takımda oynuyor, kaç yaşında?

Omar Colley, Gambiya vatandaşıdır, İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giymekte olan 28 yaşında savunma oyuncusudur. 1992 doğumlu Omar, 1b91 boyundadır. Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunan Gambiyalı savunma oyuncusu sol ayağına kullanmaktadır. Peki Omar Colley'in kariyeri nasıl? İşte detaylar.

Ülkesi Gambiya'da Wallidan formasıyla aktif kariyerinin ilk önemli adımlarını atan Omar, 2018 yılına kadar 5 farklı kulüpte boy göstermiştir. İsveç ekibi Djurgarden'daki performansı sonrası Belçika'nın yolunu tutarak, KRC Genk'e transfer olan Omar Colley, son olarak Sampdoria'nın transfer hamlelerinden biri haline gelmiş ve Temmuz 2018'de 8 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya macerasına başlamıştır.

Omar Colley, bu sezon Sampdoria formasıyla 3 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında toplam 360 dakika sahada kalmıştır. Omar Colley'nin Sampdoria ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.