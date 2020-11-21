Yunanistan'da eski Fenerbahçeli Valbuena'nın formasını giydiği Olympiakos, bu sezonki Milli maçlar döneminde oyuncularında yaşanan koronavirüs vakaları sonrası FIFA'ya tepki mektubu gönderdi. Milli maçlar döneminde ülkelerine giden ve özellikle de Afrika'dan kulübe dönen futbolcuların sağlığının, yeteri kadar korunmadığına vurgu yapıldı. Geçtiğimiz ay Olympiakos'ta, bir hazırlık maçı için ülkesi Mali ile sahaya çıkan Mandy Camara'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yunan ekibi geride bıraktığımız Milli arada da iki önemli oyuncusundan kötü haber aldı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Yunanistan'da 6 maçta 5 golle krallıkta zirvede yer alan forveti Youssef El Arabi, ülkesi Fas'la Afrika Uluslar Kupası elemeleri seyahati sırasında koronaya yakalandı ve testinin pozitif çıktığı yer olan Kamerun'da hâlâ karantinada tutuluyor.

Önce Panathinaikos, sonra City

Diğer forvet Mısırlı Ahmed Hassan'ın da yine aynı organizasyonda Togo ile oynadıkları mücadele sonrasında testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ligde bugün sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak Olympiakos'un önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde yine evinde İngiliz devi Manchester City ile maçı var. El Arabi'nin iki maçı kaçırması kesin gibi, Hassan ise test sonuçlarına göre bir ihtimal City önünde sahada olabilir. Ancak kulüp, yaşananlardan dolayı FIFA'yı ve Afrika Futbol Federasyonu'nu nu suçlu buluyor.



