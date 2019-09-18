Olympiakos-Tottenham maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Olympiakos, Georgios Karaiskáki Stadyumu'nda İngilizlerin güçlü ekibi Tottenham'ı ağırladı.

Mücadeleye Pochettino'nun öğrencileri müthiş bir şekilde başladı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sahneye ilk çıkan isim Kane oldu. Golcü futbolcu penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada yine Tottnehma skorbord'u değiştiren takım oldu ve Lucas Moura bu kez golü atan isim oldu.

İlk yarı tam bu skorla bitecek iken Daniel Podence skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Golün asistini yapan Valbuena olması dikkatlerden kaçmadı.

2. yarıya bu sefer ev sahibi ekip hızlı başladı. 54. dakikada penaltı kazanan Yunan temsilcisinde topun başına geçen Valbuena meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-2'ye taşıdı. Maçta başka gol olmayınca heyecan düzeyi yüksek maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.