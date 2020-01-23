Olympiakos-OGM Ormanspor maç sonucu: 72-64

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oldu.
Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 55-49 önde geçtiği karşılaşmayı 72-64 kazandı.
Olympiakos’ta 23 sayı kaydeden Jacki Gemelos, maçın en skorer oyuncusu oldu.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü 16.00’da başkent Ankara’daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak.