Olympiakos - Marsilya maç sonucu: 1 - 0

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi C grubu ilk hafta maçında Marsilya'yı son anlarda Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan ekibinin en önemli isimlerinde Valbuena'nın ceza sahasına ortasını iyi takip eden Ahmed Hasson golü atıp takımına üç puan kazandı.

Valbuena böylece eski takımına karşı galibiyet golünün asistini yapmış oldu. Grubun diğer maçında Manchester City sahasında Porto'yu 3-1 yendi.



