Olympiakos - Marsilya maç sonucu: 1 - 0

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi C grubu ilk hafta maçında Marsilya'yı son anlarda Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan ekibinin en önemli isimlerinde Valbuena, eski takımına karşı galibiyet golünün asistini yapmayı başardı

22 Ekim 2020, Perşembe 00:10 Son Güncelleme:
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Olympiakos - Marsilya maç sonucu: 1 - 0

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi C grubu ilk hafta maçında Marsilya'yı son anlarda Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 yendi. Yunan ekibinin en önemli isimlerinde Valbuena'nın ceza sahasına ortasını iyi takip eden Ahmed Hasson golü atıp takımına üç puan kazandı.

Valbuena böylece eski takımına karşı galibiyet golünün asistini yapmış oldu. Grubun diğer maçında Manchester City sahasında Porto'yu 3-1 yendi.


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