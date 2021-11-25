UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Zorlu mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ’ı mağlup ederek moral depolayan Kanarya, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8’e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Olympiakos - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Olympiakos: Vaclik, Ba, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M’Vila, M.Camara, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand (Szalai), Kim, Novak, Sosa, Zajc, Pelkas, Mert Hakan, İrfan, Berisha

Olympiakos - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beın Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, CBC Sport, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Vitor Pereira: Kontrataklara izin vermemeliyiz

Vitor Pereira, Olympiakos maçının zor olacağını, iki iyi takımın karşılaşacağını söyledi. 53 yaşındaki teknik adam, “Rakibimiz bu turnuvalarda, büyük takımlarla oynamaya alışık. Olympiakos’a karşı oynadığımız son maça göre bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Kontrataklara izin vermemeliyiz ve kendi seviyemizde oynamalıyız. Buraya tekrardan geri dönmek güzel bir his” diye konuştu.

‘Maça göre taktik’

Pereira, maçta uygulayacağı taktikle ilgili olarak, “Takımı birçok sistemde oynayabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Farklı takımlarla oynuyoruz. Dolayısıyla 3’lü ve 4’lü savunmayı aynı anda oynamak, rakibe göre taktik belirlemek önemli. Hücumda ve savunmada farklı sistemler sergileyebilirsiniz. Futbolun geleceği bu. Yarınki (bugünkü) tercihimi görmek için maçı beklemeliyiz. Galatasaray derbisi güzeldi ama geride kaldı. Şimdi yine güzel bir maç oynayacağız. Olabilecek en iyi koşullarda sahaya çıkmamız ve dengeli olmamız gerekiyor. Oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra tercihlerimiz belli olacak” dedi.

‘Cezayı konuşmak istemiyorum’

Portekizli hoca, Olympiakos’u çalıştırdığı dönemde aldığı cezayla ilgili olarak, “Fenerbahçe ve Olympiakos iki büyük kulüp. Bugün buraya, bu iki takımı konuşmak için geldim. Diğer konuyla ilgili olarak konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kazanmak için geldik’

Pereira ile birlikte basın toplantısına katılan Pelkas, şunları söyledi: Çok önemli bir maç. Biz buraya savaşmak ve kazanmak için geldik. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma adına ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ülkeme dönmek benim için gerçekten çok hoş. Oynarsam benim için iyi olur ve takımım için elimden geleni yaparım. Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı ama artık geride kaldı. Sadece bu maça odaklandık.”

Sahadaki lider İrfan Can Kahveci

Vitor Pereira, Galatasaray karşısındaki sistem ve kadroyu Olympiakos deplasmanında da kullanmayı planlıyordu. Ancak Mesut Özil’in sakatlığı sonrası işler değişti. Portekizli teknik adam, Mesut ve Gustavo’nun yokluğunda saha içindeki lider olarak İrfan Can Kahveci’yi belirledi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren sakatlığının ardından Konya maçıyla birlikte sahalara çok iyi bir dönüş yapmıştı. İrfan, son 4 resmi karşılaşmada 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kısa sürede formunu yükselten başarılı oyuncu, bugünkü kritik karşılaşmada hücum organizasyonlarının patronu olacak. 10 numara pozisyonunda oynayacak olan İrfan, kilit paslarının yanı sıra etkili şutlarıyla en önemli gol silahları arasında yer alıyor.

Mesut Özil şoku

Fenerbahçe, Atina’ya gitmeden önce Samandıra’da son idmanını yaptı. Antrenman öncesinde Mesut Özil’den gelen haber moralleri bozdu. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde şişlik meydana geldi. Ağrıları da bulunan Mesut, idmanda yer almadı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bu nedenle Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmedi. Mesut Özil’in tedavisine hemen başlandı. Tecrübeli futbolcunun ligde pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadeleye kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

7 eksikle gittiler

Sarı-Lacivertliler’de Mesut’un dışında 6 oyuncu daha İstanbul’da kaldı. Tedavileri devam eden Enner Valencia ve Altay Bayındır’ın yanı sıra son iki idmanda takımla çalışmasına rağmen maç eksiği olan Luiz Gustavo, kafileye dahil edilmedi. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Serdar Dursun, Miguel Crespo ve Burak Kapacak da İstanbul’da kaldı. Gustavo, Serdar, Crespo ve Burak; bugün kendileri için hazırlanan özel programı uygulayarak Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.



