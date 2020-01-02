Euroleague'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 15. sırada bulunan Fenerbahçe Beko 17. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Üst üste 3 maç kazandıktan sonra çıktığı son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko yeniden çıkışa geçmek için Yunanistan deplasmanından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22:00’de Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 27 Aralık Cuma günü Valencia’yı konuk etti ve mücadeleden bir uzatma bölümünün ardından 98-100 mağlup ayrıldı. 16 maç sonunda 5 galibiyette kalan Fenerbahçe'de Nando De Colo 31, Luigi Datome ise 20 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında burkulmaya bağlı sağ ayak bileği iç yan bağ zedelenmesi yaşayan Ahmet Düverioğlu ile tedavi ve bireysel idman sürecini devam ettiren Jan Vesely, Yunanistan kafilesinde yer almıyor. Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne, Ekrem Sancaklı ve Ergi Tırpancı da Yunanistan’a seyahat eden kadrosunda bulunmayan diğer isimler.

Olympiakos'da son durum...

Olympiakos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 16 maçta 6 galibiyet elde etti. Yunan ekibi, son karşılaşmasında 27 Aralık Cuma günü Barcelona’ya konuk oldu ve mücadeleden 90-80 mağlup ayrıldı. En önemli kozlarından biri olan Nikola Milutinov’dan yoksun mücadele eden Olympiacos’ta Willie Reed 15, Sasha Vezenkov ve Kostas Papanikolaou ise 14’er sayı üretti.