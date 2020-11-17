Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, corona virüs vakalarıyla uğraşıyor. Takım içinde 4. pozitif vakanın da çıkması sonrası Olympiacos'un çift maç haftasında Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynaması planlanan karşılaşmalar ertelendi.

Olympiacos'un erteleme kararı öncesi 18 Kasım Çarşamba günü Barcelona ile deplasmanda, 20 Kasım Cuma günü ise ASVEL ile deplasmanda oynaması bekleniyordu. Maçların yeni tarihleri EuroLeague tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.