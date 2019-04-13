Fransız forvet Axel Toupane resmi fesih belgesi yoluyla Olympiakos’la olan sözleşmesini sonlandırdı.

Axel Toupane sezonu Olympiakos oyuncusu olarak tamamlamayacak.

Fransız forvet maaşlarının gecikmesi nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübe sözleşmesini tek taraf feshettiğini resmi belge yoluyla bildirdi.

Böyle bir hamle beklemeyen Yunan devi, Yunan Ligi’nde PAOK karşısına çıkacağı maçtan saatler önce bilgilendirildi.

Toupane’ın Olympiakos’la gelecek sezon için opsiyonlu bir kontratı bulunuyordu ama kariyerine Kırmızılar’da devam etmek istemediği biliniyordu.

Kulüple görüşmeden yapılan bu tek taraflı fesih sonrası Olympiakos yönetiminin hukuki yoldan itiraz hakkı bulunuyor.

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