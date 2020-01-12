Olympiacos'ta Bartzokas resmen geri döndü

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, eski başantrenörü Georgios Bartzokas ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

12 Ocak 2020, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
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Olympiacos'ta Bartzokas resmen geri döndü

Turkish Airlines EuroLeague'de eski günlerini arayan Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, eski koçu Georgios Bartzokas'ı takımın başına geçirdi. 

Sezona başlanan David Blatt ile yolların ayrılmasının ardından Kemzura'yı başa getiren Olympiacos Yönetimi, sezonun ikinci yarısına girilirken Bartzokas ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 

Bartzokas 2013 yılında Olympiacos ile EuroLeague'i kazanan ilk Yunan koç olma başarısını göstermişti. 

Olympiacos dönemi sonrası ise Bartzokas; Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki'de görev yapmıştı. 

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