Turkish Airlines EuroLeague'de eski günlerini arayan Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, eski koçu Georgios Bartzokas'ı takımın başına geçirdi.
Sezona başlanan David Blatt ile yolların ayrılmasının ardından Kemzura'yı başa getiren Olympiacos Yönetimi, sezonun ikinci yarısına girilirken Bartzokas ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Bartzokas 2013 yılında Olympiacos ile EuroLeague'i kazanan ilk Yunan koç olma başarısını göstermişti.
Olympiacos dönemi sonrası ise Bartzokas; Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki'de görev yapmıştı.