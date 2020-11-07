Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, eski Galatasaraylı Aaron Harrison'ın sakatlığı ile sarsıldı. Zenit St Petersburg maçında dizinden sakatlanan yıldız oyuncunun 3-4 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Zenit maçında sakatlık yaşayarak kenara gelen Harrison, sadece 4 dakika sahada kalabilmişti. O maça kadar bu sezon EuroLeague'de ortalama 21.6 dakika sahada kalan Aaron Harrison, 8.3 sayı üretiyordu. Aaron Harrison özellikle Olympiacos'un Maccabi Tel Aviv'i 85-82 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren son saniye üçlüğüyle sezonun ilk bölümüne damga vurmuştu.