Olympiacos - Zenit St Petersburg maç sonucu: 68-77

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Rus ekibi Zenit St Petersburg'u konuk etti.

Normal süresi 64-64 eşitlikle sona eren karşılaşmada Zenit St Petersburg, uzatma periyodunda yakaladığı 13-4'lük üstünlük sonucunda 77-69'luk galibiyete ulaştı.

Zenit, bu sürprizle EuroLeague'deki ilk galibiyetini elde ederken Olympiacos ise 3. maçındaki 2. yenilgisini aldı.

Zenit'te Mateusz Ponitka 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alex Renfroe ve Gustavo Ayon da 10'ar sayı ürettiler.

Olympiacos'ta Kevin Punter ve Nikola Milutinov 16'şar sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Milutinov ayrıca 16 ribaunt aldı.