Olympiacos - Zalgiris maç sonucu: 67-68

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Olympiacos, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'a 68-67 mağlup oldu. Olympiacos, son çeyreğe 58-47 önde girmesine rağmen önemli bir geri dönüşe imza atan Zalgiris, 3 saniye kala da Rokas Jokubaitis'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle maçı kazanmayı başardı.

Zalgiris'te Marius Grigonis 15 sayıyla en skorer isim olurken Fenerbahçe'den transfer edilen Joffrey Lauvergne 13, 19 yaşındaki Rokas Jokubaitis de 12 sayıyla oynadı.

Süre alan 12 oyuncunun 11'inin sayı üretmeyi başardığı Olympiacos'ta ise Hassan Martin 12 sayıyla çift hanelere çıkan tek isim oldu. Galatasaray'dan transfer Aaron Harrison 8 sayıyla oynarken Fenerbahçe'den transfer Kostas Sloukas ise 6 sayı, 7 asistlik bir performans sergileyebildi.



