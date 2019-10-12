Olympiacos - Valencia Basket maç sonucu: 89-63

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti.

David Blatt ile yolların ayrılması sonrası Olympaicos, karşılaşmaya Kestutis Kemzura yönetiminde çıktı.

Yunan ekibi, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 89-63'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Olympiacos, EuroLeague sezonundaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken Valencia Basket ise 2'de 0 ile başladı.

Olympiacos'ta Nikola Milutinov 17 sayı, 14 ribaunt ile yıldızlaşırken Spanoulis de 17 sayıyla oynadı. Printezis ve Kuzminskas ise 13'er sayı ürettiler.

Süre alan her oyuncunun skor katkısı yaptığı Valencia Basket'te Jordan Loyd 12, Brock Motum da 11 sayıyla oynadı.