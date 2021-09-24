Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, yıldız oyuncularından Sasha Vezenkov'un sözleşmesini uzattı. Vezenkov'un sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonuna kadar iki yıl uzatıldı.

Geçtiğimiz sezon Olympiacos formasıyla EuroLeague'de 31 maça çıkan Vezenkov; 11.5 sayı, 5.4 ribaunt, 14.8 verimlilik puanı ortalamaları yakalamıştı. Sezonun son 7 maçlık bölümünde ise 19.6 sayı, 6.3 ribaunt, 24 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynayan Vezenkov'un ismi yaz aylarında birçok önemli takımla anılmıştı.











