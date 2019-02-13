Olympiacos, Panathinaikos maçının ikinci yarısına çıkmadı

Panathinaikos ile Olympiacos'un Yunanistan Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya geldikleri maç tamamlanamadı.

Olympiacos, ilk yarısını 40-25 önde kapattığı maçın ikinci yarısına hakem kararlarına tepki göstererek çıkmama kararı aldı.

Olympiacos CEO'su Christos Stavropoulos, "Biz bunları defalarca söyledik. Çaba gösterdik ama üzgünüz ki oynayamadan ayrılmak zorunda kaldık. Yetkililerin artık harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Panathinaikos'un olay başkanı, sahibi Dimitris Giannakopoulos ise, "Belki Angelopoulos Ailesi, Olympiacos'tan ayrılmak istiyorlar ve bu yüzden de suçu başkalarına atıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçlar sahada kazanılır." dedi.

Stavropoulos, Giannakopoulos'un sözleri için ise, "Bay Giannakopoulos'un istediği şey zaten Angelopouloslar'ın ayrılması..." açıklamasını yaptı.

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza attı. Başkan, Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı.