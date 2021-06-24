Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olympiacos, kadrosuna önemli bir uzun takviyesi gerçekleştirdi. Yunan ekibi, LDLC ASVEL'den Moustapha Fall ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezonda ilk EuroLeague deneyimini yaşayan Fall; 31 maçta 8.8 sayı, 5.5 ribaunt ortalamaları elde etti.

29 yaşındaki uzun, ASVEL deneyimi öncesinde ise ülkemizde Türk Telekom forması giymiş ve Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 karşılaşmada 12 sayı, 8.2 ribaunt, 2.1 asist ve 1.5 blok ortalamalarıyla mücadele oynamıştı.