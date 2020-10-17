Olympiacos - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 85-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ev sahibi ekip, eski Galatasaraylı Aaron Harrison'ın attığı son saniye üçlüğüyle rakibini 85-82 mağlup etmeyi başardı. Olympiacos, 4. maçında 3. galibiyetini elde ederken Maccabi Tel Aviv ise 4. karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.

Olympiacos'ta Hassan Martin 16 sayı, 8 ribaunt ile takımının en öne çıkan ismi olurken Sasha Venenkov 14, son saniye üçlüğünün sahibi Aaron Harrison ise 12 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de milli oyuncumuz Scottie Wilbekin 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Othello Hunter da 15 sayı, 7 ribaunt ile maçı tamamladı.