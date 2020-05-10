Olympiacos, Kostas Sloukas ve Anthony Gill transferlerini bitiriyor!

Turkish Airlines EuroLeague'de kötü bir sezon geçiren Olympiacos, yeniden takımın başına getirdiği koç Bartzokas'a önümüdeki sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Yunan sitesi Thrylos24'e göre bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Olympiacos, eski oyuncusu Kostas Sloukas ve Anthony Gill'in transferlerini bitirme noktasına geldi.

Haberde 2015'e kadar Olympiacos forması giyen ve Yunan ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşan Sloukas'ın yaz ayrlarında Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı ve Olympiacos'un iyi bir teklifle oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

2017'den bu yana formasını giydiği Khimki ile EuroLeague'de oldukça başarılı bir süreç geçiren Anthony Gill'in de takımından ayrılması bekleniyor. ABD'li oyuncunun Olympiacos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ifade edildi.