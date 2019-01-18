Olympiacos, Khimki'yi rahat geçti: 71-57

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Olympiacos, sahasında konuk ettiği Khimki Moskova'yı 71-57 mağlup etti.

18 Ocak 2019, Cuma 02:23
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Olympiacos, Khimki'yi rahat geçti: 71-57

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti. 

İlk çeyrekte 20-11'lik üstünlüğü yakalayan Olympiacos, ilk yarıyı da farkı koruyarak 32-22 önde kapattı. 

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Olympiacos, son çeyreğe 55-36 önde girdi. 

Son çeyrekte Khimki'nin farkı azaltma çabalarına rağmen ev sahibi ekip, maçtan 71-57 galip ayrıldı. 

EuroLeague'de üst üste 7 iç saha maçını kazanan Olympiacos, toplamda ise 12. galibiyetini elde etti. 

Khimki, üst üste 2 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılırken toplamda 19. maçında 12. yenilgisini aldı. 

Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou ve Sasha Vezenkov 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Nikola Milutinov da 13 sayı, 7 ribaunt ile oynadı. 

Khimki Moskova'da Jordan Mickey 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tony Crocker da 10 sayı üretti. 

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