Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.
İlk çeyrekte 20-11'lik üstünlüğü yakalayan Olympiacos, ilk yarıyı da farkı koruyarak 32-22 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Olympiacos, son çeyreğe 55-36 önde girdi.
Son çeyrekte Khimki'nin farkı azaltma çabalarına rağmen ev sahibi ekip, maçtan 71-57 galip ayrıldı.
EuroLeague'de üst üste 7 iç saha maçını kazanan Olympiacos, toplamda ise 12. galibiyetini elde etti.
Khimki, üst üste 2 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılırken toplamda 19. maçında 12. yenilgisini aldı.
Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou ve Sasha Vezenkov 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Nikola Milutinov da 13 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.
Khimki Moskova'da Jordan Mickey 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tony Crocker da 10 sayı üretti.