Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

İlk çeyrekte 20-11'lik üstünlüğü yakalayan Olympiacos, ilk yarıyı da farkı koruyarak 32-22 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Olympiacos, son çeyreğe 55-36 önde girdi.

Son çeyrekte Khimki'nin farkı azaltma çabalarına rağmen ev sahibi ekip, maçtan 71-57 galip ayrıldı.

EuroLeague'de üst üste 7 iç saha maçını kazanan Olympiacos, toplamda ise 12. galibiyetini elde etti.

Khimki, üst üste 2 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılırken toplamda 19. maçında 12. yenilgisini aldı.

Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou ve Sasha Vezenkov 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Nikola Milutinov da 13 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

Khimki Moskova'da Jordan Mickey 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tony Crocker da 10 sayı üretti.