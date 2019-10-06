Olympiacos, David Blatt ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, sezon başı itibariyle tecrübeli koçu David Blatt ile yollarını ayırdı.
2018'de temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'i 7DAYS EuroCup şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Olympiacos'un başına geçen David Blatt, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de Play-Off etabına kalamamaları sonrası eleştirilerin hedefinde yer almıştı.
Olympiacos'un 2019-20 sezonunun ilk maçında LDLC ASVEL'e 82-63 mağlup olmasının ardından ise Blatt ile yolların ayrıldığı belirtildi.
https://twitter.com/olympiacosbc/status/1180864967026892800