Olympiacos - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 99-74

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, Yunan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 20-28'lik skorla üstün geçti.
İkinci çeyrekte reaksiyon gösteren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 45-44 üstün kapattı.
Üçüncü çeyrekte 30-12'lik üstünlük yakalayan Olympiacos, son çeyreğe de 75-56'lık skorla önde girdi.
Son çeyrekte farkı daha da arttıran Yunan ekibi, karşılaşmadan 99-74'lük skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz 30. maçında 25. yenilgisini alırken 5 galibiyetle sezonu son sırada tamamladı.
Dün oynanan maçlar sonucunda Play-Off dışında kalan Olympiacos ise 30 maçta 15 galibiyet ile sezonu noktaladı.
Olympiacos'ta Nigel Williams-Goss 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nikola Milutinov 16, Briante Weber da 13 sayıyla oynadı.
Temsilcimizde Berk Demir 12 sayıyla takımın en skoreri olurken Jeremy Evans 11, Stanton Kidd 10 sayıyla maçı tamamladı.