Olympiacos - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 86-75

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 86-75 mağlup etti. Olympiacos, Zalgiris yenilgisiyle başladığı EuroLeague'de 3. maçındaki 2. galibiyetini alırken 2'de 2 ile başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise ilk yenilgisiyle tanıştı.

Olympiacos'ta galibiyetin mimarı 17 sayı, 11 asist ile oynayan eski Fenerbahçeli Kostas Sloukas olurken eski Galatasaraylı Aaron Harrison ve Georgios Printezis de 16'şar sayıyla oynadılar.

AX Armani Exchange Olimpia Milan'da Sergio Rodriguez 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Michael Roll 16, Zach LeDay 10 sayı üretti.