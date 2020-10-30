Olympiacos - Anadolu Efes maç sonucu: 79-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Olympaicos'u .. mağlup etti. Anadolu Efes, EuroLeague'deki 5. maçında 2. galibiyetini elde ederken Olympiacos ise 6. maçında 3. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te geçtiğimiz sezonun iptali öncesi son maçına Olympiacos karşısında çıkan ve 40 sayıyla oynayan Shane Larkin, bu sezonu da Olympiacos maçıyla açarken özellikle son çeyrekteki etkili performansıyla dikkat çekti ve karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı. Vasilije Micic ise 20 sayı, 7 asist ile günün en öne çıkan ismiydi.

245 gün sonra 2'de 2

EuroLeague'in 6. maç döneminde temsilcilerimiz 2'de 2 yapmayı başardılar. Fenerbahçe'nin deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i mağlup etmesi sonrası Anadolu Efes de Olympiacos'u dış sahada geçmeyi başardı.

İki temsilcimiz en son 27-28 Şubat 2020'deki maç döneminde aynı anda haftayı galibiyetle kapatmayı başarmışlardı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya iki takım da hücumda son derece etkili başladı. Simon ve Dunston ile sayılar bulan temsilcimiz, 6:02 kala 10-14'lük skorla üstün olan taraftı.

Bryant Dunston, EuroLeague tarihine geçti!

Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından Bryant Dunston, ilk çeyreğin bitimine 5:50 kala Olympiacos'tan Kostas Papanikolaou'ya yaptığı blok ile EuroLeague kariyerinde 250. bloğunu yaptı. Papanikolaou'yu durduran Dunston, 250 ile EuroLeague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Micic'in de devreye girdiği Anadolu Efes, 2:42 kala skoru 18-24'e getirdi.

Larkin sezonu açtı

Geçtiğimiz sezonun iptal olmadan önceki son maçında Olympiacos'a karşı forma giyen Shane Larkin, bu sezonu da Olympiacos karşısında açtı. Bu sezonki ilk EuroLeague maçına, ilk çeyreğin bitimine 51 saniye kala dahil oldu.

Son bölümde Hassan Martin ve Printezis ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-29 ile noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 26-29 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe Pleiss ve Micic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 7 dakika kala Larkin'den gelen üçlükle skoru 28-41'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşasa da Olympiacos, farkı azaltarak devreyi 38-44 ile tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: Olympiacos 38-44 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğe Octavius Ellis ve Shaquielle McKissic'in sayılarıyla etkili başlayan Olympiacos, 7:34 kala 47-44 ile üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Singleton, Micic ve Beaubois ile sayılar bulan temsilcimiz, 1:56 kala 52-61 ile üstün olan taraftı. Temsilcimiz Anadolu Efes, çeyreği de 57-63 ile önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 57-63 Anadolu Efes

Larkin devrede!

Son çeyrekte Anadolu Efes, Shane Larkin'in üst üste sayıları ile farkı açmayı başardı. Larkin'in üst üste iki üçlük ve sonrasında serbest atış çizgisindeki isabetleri ile temsilcimiz, 4:47 kala skoru 63-75'e getirdi. Kalan bölümde fark azalsa da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 79-84'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: Olympiacos 79-84 Anadolu Efes