Olympiacos - ALBA Berlin maç sonucu: 75-71

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını ALBA Berlin, 11 sayı farkla önde kapatmasına rağmen üçüncü çeyrekte 27-9'luk üstünlük yakalayan Olympiacos, maç sonuna taşıdığı avantajıyla karşılaşmadan 75-71'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Olympiacos, 8. maçındaki 5. galibiyetini elde ederken ALBA Berlin ise 6. maçında 5. kez mağlup oldu.

Olympiacos'ta Shaquielle McKissic 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Livio Jean-Charles 13, Sasha Vezenkov 11 sayıyla oynadı.

ALBA Berlin'de Niels Giffey 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Maodo Lo ve Johannes Thiemann da 10'ar sayı ürettiler.