Ölümsüz zafer

Ancak pandemi sürecinde neredeyse tüm kulüplerin uygulamaya koyduğu, ‘karton taraftar’ projesi kapsamında dün Kadıköy’deki deplasman tribünü boş kalmadı. Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan derbide Fenerbahçeli taraftarların görüntülerinin yer aldığı kartonların yer almasının ardından Sarı-Lacivertliler de bu jesti karşılıksız bırakmadı. Kara Kartal’ın şu anda hayatta bulunmayan simge futbolseverlerinin fotoğraflarından oluşan kartonlar, Ülker Stadı’nda yer aldı. Beşiktaşlı futbolcular, dün galip geldikleri maç öncesinde ve sonrasında bu tribün önünde sevinçlerini yaşayarak saygısını gösterdi.