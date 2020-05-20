Yaklaşık olarak 50 ile 60 santimetre civarında büyüyebilen bu otun adının ölmez otu olarak bilinmesinin sebebi, çiçek yapısının kurutulduktan sonra bile rengini kaybetmemesi ve dökülmemesidir.

Ölmez otu nedir?

Oldukça parlak sarı bir renge sahip olan ölmez otunun saplarında kitin benzeri bileşenler bulunur. Bu bileşenler sayesinde bozulmadan yıllarla kalabilen ölmez otu ülkemizin birçok bölgesinde yetişmektedir. Papatyagiller familyasının bir üyesi olan ölmez otunun dünya genelinde bilinen altı yüz türü vardır. Ülkemizde ise doğal olarak otuz dört türü yetişmektedir.

Ölmez otunun faydaları nelerdir?

- Ölmez otu, sindirim sisteminde etki eder ve mide öz suyunun artışına sebep olur. Bu sayede sindirim problemleri ortadan kalkar.

- Yemeklerden sonra hissedilen hazımsızlık ve mide şişkinliğinin giderilmesinde de oldukça faydalıdır.

- Kurutulmuş ölmez otu iyi bir idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Safra kesesi, böbrek ve pankreasın çalışmasına etki ederek salgılamanın düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

- Sindirim organlarına nüfuz etmesi sebebi ile böbrek taşı ve safra kesesinde oluşan taşların atılmasında ciddi derecede etkisi vardır. Fakat bu hastalıklara sahip olan kişilerin, ölmez oyunu kullanmadan önce mutlaka bir uzman hekime başvurmalarında fayda vardır.

- Ölmez otunun çay şeklinde demlenip tüketilmesi, kilo kontrolünde oldukça etkilidir. Vücutta hızlı bir şekilde yağ yakımını sağlar.

- Antioksidan özelliğe sahiptir. Cildi mikroplardan ve kirlerden arındırır. Bu özelliği sayesinde gözenekleri sıkıştırarak cildin gerginliğini korumasına yardımcı olur.

- Cildin nem oranını artırması sebebi ile yaşlanma karşıtı bir etki oluşturmaktadır.

- Basur yani hemoroid ve prostat gibi rahatsızlıkların tedavisinde de yararlanılmaktadır.

Ölmez otu ne işe yarar?

Ölmez otundan elde edilen yağının birçok etkili özelliği vardır. Bu özelliklerden en önemlisi ölmez otunun antibiyotik etkisidir. Mikrop ve mantar karşıtı etkileri de olduğu bilinmektedir. Şu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

- Sivilce

- Alerjik reaksiyonlar

- Öksürük

- Soğuk algınlığı

- Yaraların iyileşmesi

- Cilt inflamasyonları

- Hazımsızlık

- Midede meydana gelen gastrit ve reflü hastalıkları

- Kabızlık

- Karaciğerde meydana gelen hastalıklar

- Kaslar ve eklemlerde meydana gelen inflamasyonlar

- Safra bozuklukları

- Kandida

- Uykusuzluk

- Enfeksiyonlar

- Şişkinlik

- Mide ağrıları

Tarih boyunca bu hastalıkların tedavilerinde kullanılmış olan ölmez otunun günümüzde bazı hastalıklara olan etkisi kesinleşmemiştir. Fakat ölmez otunun bilinen ciddi yan etkisi olduğu görülmemiştir.

Ölmez otu ne için kullanılır?

- Portekiz'de yapılmış olan çalışmalar neticesinde ölmez otunun içerisinde bulunan terpene ve flavonoid maddelerin mantar ve bakteri gelişmesine engel olduğu gözlemlenmiştir. Bu özellik ile ölmez otu ciltte meydana gelen enfeksiyon, yaralar ve kızarıklıklara karşı etkilidir.

- Ölmez otu yağı, hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı gibi yağlarla karıştırılarak kullanılması halinde cildin yumuşamasını ve iyileştirilmesini sağlar. Lavanta yağı ile karıştırılarak kullanılması halinde de kaşıntılara iyi gelmektedir.

- Ölmez otunun cildi nemlendirme özelliğinin olmasından dolayı güneş yanıklarına da iyi geldiği söylenmektedir. UV ışınların zararlarına karşı cildi korur ve bu sebeple cilt kanseri olma riskini azaltır. Hindistan cevizi yağı ile karıştırılarak güneş yanığı olan bölgelere uygulanabilmektedir.

- Antibiyotik etkiye sahip olması sebebi ile sivilcelere karşı kullanılabilen ölmez otunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ciltte kuruluğa yol açmayan ölmez otu sivilceli bölgeyi kızartmadan tedavi edecektir.

- Ölmez otunun sindirim sistemine olumlu etkileri vardır. Bu sayede kandida mantarlarının oluşumunu engellemektedir. Sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

- Ölmez otu çiçeğinin hipotansif etkileri vardır. Bu etkiler kan hücrelerinin mevcut durumlarını iyileştirir. Yüksek kan basıncını azaltır ve kas işlevlerinin rahatlamasına yardımcı olur. Kalp sağlığı problemleri olan kişilerin bu bitkiyi kullanmalarında fayda vardır.

- Spazm karşıtı bir özelliğe sahip olan ölmez otu, kanı temizleyici bir etkiye sahiptir. Karaciğeri uyarır ve detoks sürecinin hızlandırılmasını sağlar.

- Ölmez otu, bağışıklığı arttırıcı bir özelliğe sahiptir ve bu özelliğinden dolayı kansere karşı vücudu korur.



