Chelsea'nin Gonzalo Higuain transferinin ardından gözden iyice düşen Olivier Giroud, artık gemileri yakmışa benziyor.

32 yaşındaki Fransız golcü, ülkesinin televizyon kanallarından Canal Plus'te yayınlanan Canal Football Club programına yaptığı açıklamada ayrılık imasında bulundu.

"Eğer kulüp, Higuain gibi başka bir golcüye imza attırmaya karar veriyorsa bu, beni etkileyecektir ve Chelsea'deki geleceğime gölge düşürecektir." diyen Giroud, önümüzdeki yaz takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Tecrübeli futbolcu, Fransa'ya kapılarını kapatmadığını söylerken "Lyon ve Marsilya, çok büyük iki kulüp. Önceliğim Premier Lig'de kalmak ama neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler