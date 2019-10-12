Fransa, EURO 2020 elemelerinde dün gece İzlanda'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken Horozlar'a galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada penaltıdan Olivier Giroud kaydetmişti. Tecrübeli santrfor, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada pazartesi günü milli takımımızla karşılaşacakları mücadele hakkında da konuştu.

Türkiye'ye Konya'da 2-0 yenildikleri müsabakayı hatırlatan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, "Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edeceğiz. Onlardan alınacak bir rövanşımız var. Bu maçı kazanıp her şeyi yerli yerine oturtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kritik randevuya 81 bin 338 kişilik Stade de France ev sahipliği yapacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler